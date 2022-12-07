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ISW: вероятно, кремль готовит вторую волну мобилизации

ISW: вероятно, кремль готовит вторую волну мобилизации

Киев • УНН

 • 596883 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские власти, несмотря на официальные возражения, вероятно, готовятся ко второй волне мобилизации, передает УНН.

Детали

В ISW напомнили, что администрация российского президента прямо отрицала слухи о второй волне мобилизации, очевидно, пытаясь унять растущее недовольство в российском обществе. В то же время, Институт изучения войны считает, что кремль, похоже, отходит от ограниченных сообщений о войне, которые он использовал для уменьшения беспокойства среди широкой российской общественности относительно войны.

В Институте отметили, что Белгородская и Курская области объявили о формировании отрядов территориальной обороны, подвергая многих гражданских лиц опасности войны под абсурдным поводом угрозы украинского наземного вторжения в приграничные регионы россии. А московские чиновники даже расклеили объявления о специальной военной операции по всему городу, что раньше можно было наблюдать только в отдаленных городах и селениях летом 2022 года на фоне кампаний по набору добровольцев.

В ISW предполагают, что осуществленных информационных мер, вероятно, недостаточно, чтобы убедить широкие слои российского населения в необходимости дополнительной мобилизации, учитывая низкую реакцию на рекламные кампании по набору добровольцев летом.

По мнению аналитиков, кремль рискует еще больше подорвать доверие к себе, объявив новую волну мобилизации, о которой говорят неофициальные источники, но не обсуждаемые российскими официальными лицами.

"Решение путина отдать приказ о второй волне мобилизации, общей мобилизации или даже официальном объявлении войны Украине не устранит внутренние ограничения российской военной мощи, доступной для войны в Украине в краткосрочной перспективе. Министерство обороны россии может одновременно готовить лишь около 130 тыс. призывников во время двухлетнего призывного цикла в мирное время и с большим трудом пытается подготовить большее количество мобилизованных мужчин за более короткий период", – говорится в сообщении ISW.

В ISW считают, что объявление кремля о фиктивном окончании мобилизации 28 октября свидетельствует о признании министерством обороны рф, что ему не хватает возможностей для одновременного проведения мобилизации резерва и призыва на срочную военную службу.

"Усилия кремля по формированию вооруженных сил остаются зависимыми от его способности инвестировать время и материальные ресурсы в свой персонал, а эти требования плохо согласуются с отсутствием долгосрочного стратегического планирования", – говорится в сообщении.

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