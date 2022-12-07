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ISW: ймовірно, кремль готує другу хвилю мобілізації

ISW: ймовірно, кремль готує другу хвилю мобілізації

Київ • УНН

 • 596884 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська влада, попри офіційні заперечення, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації, передає УНН.

Деталі

В ISW нагадали, що адміністрація російського президента прямо заперечила чутки про другу хвилю мобілізації, очевидно, намагаючись вгамувати зростаюче невдоволення в російському суспільстві. Водночас Інститут вивчення війни вважає, що кремль, схоже, відходить від обмежених повідомлень про війну, які він використовував для зменшення занепокоєння серед широкої російської громадськості щодо війни.

В Інституті зазначили, що Бєлгородська та Курська області оголосили про формування загонів територіальної оборони, наражаючи багатьох цивільних осіб на небезпеку війни під абсурдним приводом загрози українського наземного вторгнення в прикордонні регіони росії. А московські чиновники навіть розклеїли оголошення про спеціальну військову операцію по всьому місту, що раніше можна було спостерігати лише у віддалених містах та селищах влітку 2022 року на тлі кампаній з набору добровольців.

В ISW припускають, що здійснених інформаційних заходів, ймовірно, недостатньо, щоб переконати широкі верстви російського населення в необхідності додаткової мобілізації, враховуючи низьку реакцію на рекламні кампанії з набору добровольців влітку.

За думкою аналітиків, кремль ризикує ще більше підірвати довіру до себе, оголосивши нову хвилю мобілізації, про яку говорять неофіційні джерела, але яка не обговорюється російськими офіційними особами.

"Рішення путіна віддати наказ про другу хвилю мобілізації, загальну мобілізацію або навіть офіційне оголошення війни Україні не усуне внутрішні обмеження російської військової потужності, доступної для війни в Україні в короткостроковій перспективі. Міністерство оборони росії може одночасно готувати лише близько 130 тис. призовників під час дворічного призовного циклу в мирний час і з великими складнощами намагається підготувати більшу кількість мобілізованих чоловіків за коротший період", – йдеться в повідомленні ISW.

В ISW вважають, що оголошення кремля про фіктивне закінчення мобілізації 28 жовтня свідчить про визнання міністерством оборони рф, що йому не вистачає можливостей для одночасного проведення мобілізації резерву та призову на строкову військову службу.

"Зусилля кремля щодо формування збройних сил залишаються залежними від його здатності інвестувати час і матеріальні ресурси у свій персонал, а ці вимоги погано узгоджуються з відсутністю довгострокового стратегічного планування", – йдеться в повідомленні.

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