ISW: россия далека от взятия Бахмута, а ее новым наступлениям помешает нехватка боеприпасов и дезорганизация

Детали

По их мнению, “российские наступательные операции по захвату Бахмута, вероятно, достигли кульминации из-за деградации операционных возможностей”.

Эксперты ISW также подробно анализируют назначение командующим войсками РФ в Украине начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Они считают, что это решение призвано решить две главных задачи Кремля:

— попытаться улучшить систему командования для эффективных военных действий в этом году;

— и укрепить позиции министерства обороны на фоне усиливающегося влияния военных блогеров и силовиков, таких как основатель “ЧВК Вагнера” Евгений Пригожин.

Путин по-прежнему считает, что армия рф способна на масштабные наступательные действия, сказано в сводке ISW, но такие его оценки, вероятно, не соответствуют действительности.

При этом Герасимов не возражал президенту россии после катастрофического плана вторжения в феврале 2022 года — и вряд ли начнет это делать сейчас, отмечают американские эксперты.

Они не считают, что Герасимов сможет быстро вдохнуть новую жизнь в российские принципы ведения войны, чтобы удовлетворить амбиции российского диктатора.

По оценкам ISW, важным препятствием для наступательных операций Москвы на востоке Украины также станет неспособность российской индустрии решить проблему нехватки боеприпасов.

Напомним

Вчера, 11 января, министр обороны рф Сергей Шойгу сделал новые назначения руководства “специальной военной операцией”. Как сообщили в ведомстве, отныне войной в Украине будет руководить не Сергей Суровикин, а начальник генштаба рф Валерий Герасимов.