ISW: росія далека від взяття Бахмута, а її новим наступам заважаэ нестача боєприпасів та дезорганізація
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Американський Інститут вивчення війни (ISW), як і раніше, вважає, що армія рф поки не зуміла захопити місто Соледар у Донецькій області, хоча про це заявляють багато російських джерел, повідомляє УНН.
Деталі
На думку аналітиків, “російські наступальні операції із захоплення Бахмута, ймовірно, досягли кульмінації через деградацію операційних можливостей”.
Експерти ISW також детально аналізують призначення командувачем військами рф в Україні начальника російського генштабу Валерія Герасимова. Вони вважають, що це рішення покликане вирішити два головних завдання Кремля:
— спробувати поліпшити систему командування для ефективних військових дій у цьому році;
— і зміцнити позиції міністерства оборони на тлі посилення впливу військових блогерів і силовиків, таких як засновник “ПВК Вагнера” Євген Пригожин.
путін, як і раніше, вважає, що армія рф здатна на масштабні наступальні дії, сказано в зведенні ISW, але такі його оцінки, ймовірно, не відповідають дійсності.
При цьому Герасимов не заперечував президенту росії після катастрофічного плану вторгнення в лютому 2022 року — і навряд чи почне це робити зараз, відзначають американські експерти.
Вони не вважають, що Герасимов зможе швидко вдихнути нове життя в російські принципи ведення війни, щоб задовольнити амбіції російського диктатора.
За оцінками ISW, важливою перешкодою для наступальних операцій Москви на сході України також стане нездатність російської індустрії розв'язати проблему нестачі боєприпасів.
Нагадаємо
Учора, 11 січня, міністр оборони рф Сергій Шойгу зробив нові призначення керівництва “спеціальною військовою операцією”. Як повідомили у відомстві, відтепер війною в Україні керуватиме не Сергій Суровікін, а начальник генштабу рф Валерій Герасимов.