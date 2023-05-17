ISW: пригожин пытался преуменьшить сотрудничество с разведкой Украины

Цитата

"пригожин заявил, что "на любой войне происходят обмены, и это не является тайной для воюющих сторон", пытаясь преуменьшить свои связи с Главным управлением военной разведки Украины. пригожин утверждал, что информация о позициях войск "совсем не секретна" в современной войне из-за использования спутниковых снимков", - говорится в сообщении.

Детали

В Институте изучения войны отмечают, что главарь "вагнера" пытался отрицать действительность обнародованных документов разведки США, утверждая, что младший офицер США не имел бы доступа к таким секретным документам.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Украина не будет комментировать утечку документа.

Напоминаем

Институт изучения войны сообщил, что кремль готовит информационную операцию по публичной дискредитации основателя ЧВК "вагнер" евгения пригожина.