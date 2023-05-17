ISW: пригожин намагався применшити співпрацю з розвідкою України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Ватажок ПВК "вагнер" пригожин заявив, що "на будь-якій війні бувають обміни" у відповідь на витік звітів розвідки США з інформацією про його спробу розкрити позиції військ рф в обмін на вихід з Бахмута. Про це повідомляє Інститут вивченні війни, пише УНН.
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"пригожин заявив, що "на будь-якій війні відбуваються обміни, і це не є таємницею для воюючих сторін", намагаючись применшити свої зв’язки з Головним управлінням військової розвідки України. пригожин стверджував, що інформація про позиції військ "зовсім не секретна" в сучасній війні через використання супутникових знімків", - йдеться у повідомленні.
Деталі
В Інституті вивчення війни зазначають, що ватажок "вагнера" намагався заперечити дійсність оприлюднених документів розвідки США, стверджуючи, що молодший офіцер США не мав би доступу до таких секретних документів.
Речник ГУР Андрій Юсов заявив, що Україна не коментуватиме витік документа.
Нагадаємо
Інститут вивчення війни повідомив, що кремль готує інформаційну операцію з публічної дискредитації засновника ПВК "вагнер" євгена пригожина.