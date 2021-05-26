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Существенные разногласия: Швейцария прекращает переговоры с ЕС о сотрудничестве

Киев • УНН

 • 19485 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В среду Швейцария объявила о завершении переговоров с Брюсселем о заключении соглашения о сотрудничестве с Европейским союзом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Local.

Существенные разногласия: Швейцария прекращает переговоры с ЕС о сотрудничестве

Детали

Президент Ги Пармелин сказал журналистам в Берне, что Швейцария завершает переговоры по рамочным соглашениям - шаг, который может поставить под угрозу отношения страны с ее крупнейшим торговым партнером.

Брюссель не скрывал своего нетерпения заключить рамочное соглашение, объединяющее договоренности с Берном, на создание которого ушло 13 лет.

В конце апреля Пармелин отправился в Брюссель для переговоров с главой ЕС Урсулой фон дер Ляйен.

Но обе стороны зашли в тупик после того, как ЕС отказался уступить требованиям Пармелина исключить ключевые вопросы, касающиеся государственной помощи, защиты заработной платы и свободы передвижения из пакта.

В заявлении швейцарского правительства, известного как Федеральный совет, говорится, что оно провело общую оценку результатов переговоров по сделке.

"Мы пришли к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым аспектам", - говорится в сообщении.

"Таким образом, условия для подписания соглашения не выполняются. Федеральный совет сегодня принял решение не подписывать соглашение и сообщил об этом решении ЕС".

Европейская комиссия заявила, что сожалеет о решении Швейцарии.

Контекст

Есть опасения, что неспособность обеспечить рамочное соглашение может подорвать отношения Швейцарии с ЕС в то время, когда больше половины всего швейцарского экспорта идет в блок, который почти окружает страну, которая не имеет выхода к морю.

Соглашение было направлено на пересмотр пяти основных соглашений в рамках 120 двусторонних соглашений, которые регулируют отношения Швейцарии с блоком, которая не является членом ЕС.

Среди прочего, они касаются доступа к единому рынку и уточнения действующих законов Швейцарии и ЕС. С 2008 года ЕС настаивает на том, чтобы Швейцария подписала соглашение к заключению новых двусторонних соглашений.

Несмотря на решение, Берн заявил, что желает дальнейших политических переговоров с Брюсселем в будущем.

"Однако Федеральный совет считает, что в общих интересах Швейцарии и ЕС защищать их постоянное сотрудничество и систематически поддерживать уже действующие соглашения", - заявило правительство.

"Поэтому мы хотим начать политический диалог с ЕС о продлении сотрудничества".

Дополнение

Согласно этому документу переговоры Швейцария и ЕС вели около семи лет. В конце сентября 2018 года Федеральная совет объявил, что в ходе переговоров был достигнут значительный прогресс по многим пунктам, но, однако, "остается еще ряд сложных нерешенных вопросов".

В декабре 2018 года Федеральный совет опубликовал предварительный текст Рамочного соглашения и провел общественные консультации по основным положениям документа.

В июне 2019 года Федеральный совет объявил, что пока не будет подписывать соглашение в его нынешней форме.

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