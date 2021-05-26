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Істотні розбіжності: Швейцарія припиняє переговори з ЄС про співпрацю

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. У середу Швейцарія оголосила про завершення переговорів з Брюсселем про укладення угоди про співпрацю з Європейським союзом. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Local.

Істотні розбіжності: Швейцарія припиняє переговори з ЄС про співпрацю

Деталі

Президент Гі Пармелін сказав журналістам в Берні, що Швейцарія завершує переговори за рамковою угодою - крок, який може поставити під загрозу відносини країни з її найбільшим торговим партнером.

Брюссель не приховував свого нетерпіння укласти рамкову угоду, що об'єднує домовленості з Берном, на створення якого пішло 13 років.

В кінці квітня Пармелін відправився до Брюсселя для переговорів з главою ЄС Урсулою фон дер Ляйен.

Але обидві сторони зайшли в глухий кут після того, як ЄС відмовився поступитися вимогам Пармеліна виключити ключові питання, що стосуються державної допомоги, захисту заробітної плати і свободи пересування з пакту.

У заяві швейцарського уряду, відомого як Федеральна рада, йдеться, що воно провело загальну оцінку результатів переговорів щодо угоди.

"Ми прийшли до висновку, що між Швейцарією та ЄС залишаються істотні розбіжності щодо ключових аспектів", - йдеться в повідомленні.

"Таким чином, умови для підписання угоди не виконуються. Федеральна рада сьогодні ухвалила рішення не підписувати угоду і повідомила про це рішення ЄС".

Європейська комісія заявила, що шкодує про рішення Швейцарії.

Контекст

Є побоювання, що нездатність забезпечити рамкову угоду може підірвати відносини Швейцарії з ЄС в той час, коли більше половини всього швейцарського експорту йде в блок, який майже оточує країну, яка не має виходу до моря.

Угода була спрямована на перегляд п'яти основних угод в рамках 120 двосторонніх угод, які регулюють відносини Швейцарії з блоком, яка не є членом ЄС.

Серед іншого, вони стосуються доступу до єдиного ринку і уточнення чинних законів Швейцарії та ЄС. З 2008 року ЄС наполягає на тому, щоб Швейцарія підписала угоду до укладення нових двосторонніх угод.

Незважаючи на рішення, Берн заявив, що бажає подальших політичних переговорів з Брюсселем в майбутньому.

"Проте Федеральна рада вважає, що в загальних інтересах Швейцарії та ЄС захищати їх стале співробітництво та систематично підтримувати вже діючі угоди", - заявив уряд.

"Тому ми бажаємо почати політичний діалог з ЄС про продовження співпраці".

Доповнення

За цим документом переговори Швейцарія і ЄС вели близько семи років. В кінці вересня 2018 року Федеральна рада оголосила, що в ході переговорів було досягнуто значного прогресу за багатьма пунктами, але ще, однак, "залишається ряд складних невирішених питань".

У грудні 2018 року Федеральна рада опублікував попередній текст Рамкової угоди і провела громадські консультації щодо основних положень документа.

У червні 2019 року Федеральна рада оголосила, що поки не буде підписувати угоду в її нинішній формі.

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