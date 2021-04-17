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Швейцария может стать площадкой для переговоров между США и РФ

Швейцария может стать площадкой для переговоров между США и РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Швейцария готова стать площадкой для запланированной встречи на высшем уровне между Россией и Соединенными Штатами. Об этом сообщает в субботу, 17 апреля, швейцарское онлайн-издание Tages-Anzeiger со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передает УНН.

Контекст

Ранее с предложением стать страной-хозяйкой саммита между Россией и США выступили Финляндия. Как пишет Tages-Anzeiger, в министерстве иностранных дел Швейцарии подчеркнули, что эта страна “всегда готова предоставить хорошую услугу, когда это может быть полезно”, однако отказались сообщать какие-либо детали, касающиеся возможного проведения там встречи представителей Москвы и Вашингтона, “по причинам конфиденциальности”.

Байден о встрече с Путиным “в третьей стране”

На фоне сообщений об усилении военного российского присутствия на границе с Украиной президент США Джо Байден 13 апреля в ходе телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным предложил провести встречу на высшем уровне в “третьей стране” в ближайшие месяцы.

При этом Байден призвал Путина сделать все для деэскалации ситуации, подчеркнул “непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины”, а также подтвердил свою цель построить стабильные отношения с Россией, сообщили тогда в Белом доме.

Реакция РФ

Со своей стороны, 14 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что “пока говорить о месте или времени преждевременно, это все еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам”.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что сейчас изучаются различные аспекты возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

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