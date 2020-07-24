История с "засранцами"-дальнобойщиками: в МВД сообщили о судьбе группы, к которой присоединился Зеленский

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 20327 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100802 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105691 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132227 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110177 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130629 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101938 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102551 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104394 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102042 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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История с "засранцами"-дальнобойщиками: в МВД сообщили о судьбе группы, к которой присоединился Зеленский

История с "засранцами"-дальнобойщиками: в МВД сообщили о судьбе группы, к которой присоединился Зеленский

Киев  •  УНН

 • 53396 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Правоохранители не удалили в соцсети группу дальнобойщиков, в которую вступил Президент Владимир Зеленский, но следят за тем, о чем общаются ее участники. Об этом в интервью УНН рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Этот канал заблокирован не был, на данный момент мне не известно, чтобы он был заблокирован. Но мы мониторим ситуацию, и этот канал имеет обратную информацию - мы видим, кто, где и как хочет объезжать участки автодорог, и мы как раз используем этот канал для того, чтобы лучше заниматься проверками перегрузки на трассах. Поэтому могу сказать - пишите больше о методах того, как вы обошли весовой контроль, мы это будем знать, поэтому там есть наши люди, вместе с Президентом, и мы еще лучше выстроим систему контроля за перезагрузкой", - сказал Геращенко.

Напомним, Президент Владимир Зеленский в июне вступил в группу дальнобойщиков в мессенджере и пригрозил последним последствиями, если те продолжат обходить взвешивание машин с помощью соцсетей и разрушать новые дороги.

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