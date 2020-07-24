Історія з "засранцями"-далекобійниками: у МВС повідомили про долю групи, до якої приєднався Зеленський

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19 березня, 18:42 • 44638 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 96592 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 100362 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116040 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 122575 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 119536 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155027 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125067 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124772 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123904 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Правоохоронці не видалили у соцмережі групу далекобійників, у яку вступив Президент Володимир Зеленський, але слідкують за тим, про що спілкуються її учасники. Про це в інтерв’ю УНН розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

“Цей канал заблокований не був, на цей час мені не відомо, щоб він був заблокований. Але ми моніторимо ситуацію, і цей канал має зворотну інформацію — ми бачимо, хто, де і як хоче об’їжджати ділянки автодоріг, і ми якраз використовуємо цей канал для того, щоб краще займатись перевірками перевантаження на трасах. Тому можу сказати — пишіть більше про методи того, як ви оминули ваговий контроль, ми це будемо знати, тому там є наші люди, разом з Президентом, і ми ще краще вибудуємо систему контролю за перезавантаженням”, — сказав Геращенко.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський у червні вступив у групу далекобійників у месенджері і пригрозив останнім наслідками, якщо ті продовжать обходити зважування машин за допомогою соцмереж і руйнувати нові дороги.

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