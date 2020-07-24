Історія з "засранцями"-далекобійниками: у МВС повідомили про долю групи, до якої приєднався Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Правоохоронці не видалили у соцмережі групу далекобійників, у яку вступив Президент Володимир Зеленський, але слідкують за тим, про що спілкуються її учасники. Про це в інтерв’ю УНН розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
“Цей канал заблокований не був, на цей час мені не відомо, щоб він був заблокований. Але ми моніторимо ситуацію, і цей канал має зворотну інформацію — ми бачимо, хто, де і як хоче об’їжджати ділянки автодоріг, і ми якраз використовуємо цей канал для того, щоб краще займатись перевірками перевантаження на трасах. Тому можу сказати — пишіть більше про методи того, як ви оминули ваговий контроль, ми це будемо знати, тому там є наші люди, разом з Президентом, і ми ще краще вибудуємо систему контролю за перезавантаженням”, — сказав Геращенко.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський у червні вступив у групу далекобійників у месенджері і пригрозив останнім наслідками, якщо ті продовжать обходити зважування машин за допомогою соцмереж і руйнувати нові дороги.