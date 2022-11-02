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14 марта, 19:57 • 53880 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 94031 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 100977 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 132786 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134943 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111456 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 105324 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 91571 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111176 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136516 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Историк Тимоти Снайдер стал амбассадором UNITED24

Историк Тимоти Снайдер стал амбассадором UNITED24

Киев • УНН

 • 490827 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Выдающийся историк Тимоти Снайдер стал амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24 и начал сбор на «Ловца шахидов». Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины Владимира Зеленского, пишет УНН.

Цитата

"Тимоти Снайдер – великий друг нашего государства. В своих трудах он рассказывает всему миру о важности Украины, нашей правдивой истории и подлинных ценностях. Благодарю за то, что теперь больше людей будут знать не только о причинах и условиях нашей борьбы, но и о том, как они сами могут нам помочь", - заявил Президент Зеленский.

Напомним

Ранее амбассадорами платформы UNITED24 уже стали боксер Александр Усик, актер Марк Гэмилл, американский астронавт Скотт Келли.

Справка

United24 (Объединенные24) — глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российско-украинской войны; фандрайзинговая платформа.

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