Историк Тимоти Снайдер стал амбассадором UNITED24

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"Тимоти Снайдер – великий друг нашего государства. В своих трудах он рассказывает всему миру о важности Украины, нашей правдивой истории и подлинных ценностях. Благодарю за то, что теперь больше людей будут знать не только о причинах и условиях нашей борьбы, но и о том, как они сами могут нам помочь", - заявил Президент Зеленский.

Напомним

Ранее амбассадорами платформы UNITED24 уже стали боксер Александр Усик, актер Марк Гэмилл, американский астронавт Скотт Келли.

Справка

United24 (Объединенные24) — глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российско-украинской войны; фандрайзинговая платформа.