Історик Тімоті Снайдер став амбасадором UNITED24
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Видатний історик Тімоті Снайдер став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 та розпочав збір на «Ловця шахідів». Про це повідомляє пресслужба Президента України Володимира Зеленського, пише УНН.
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«Тімоті Снайдер – великий друг нашої держави. У своїх працях він розповідає всьому світу про важливість України, нашу правдиву історію та справжні цінності. Дякую за те, що тепер більше людей знатимуть не лише про причини й умови нашої боротьби, але й про те, як вони самі можуть нам допомогти», - заявив Президент Зеленський.
Нагадаємо
Раніше амбасадорами платформи UNITED24 вже стали боксер Олександр Усик, актор Марк Гемілл, американський астронавт Скотт Келлі.
Довідка
United24 (укр. Об'єднані24) — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни; фандрайзингова платформа.