Історик Тімоті Снайдер став амбасадором UNITED24

Цитата

«Тімоті Снайдер – великий друг нашої держави. У своїх працях він розповідає всьому світу про важливість України, нашу правдиву історію та справжні цінності. Дякую за те, що тепер більше людей знатимуть не лише про причини й умови нашої боротьби, але й про те, як вони самі можуть нам допомогти», - заявив Президент Зеленський.

Нагадаємо

Раніше амбасадорами платформи UNITED24 вже стали боксер Олександр Усик, актор Марк Гемілл, американський астронавт Скотт Келлі.

Довідка

United24 (укр. Об'єднані24) — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни; фандрайзингова платформа.