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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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09:22 • 1731 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Історик Тімоті Снайдер став амбасадором UNITED24

Історик Тімоті Снайдер став амбасадором UNITED24

Київ • УНН

 • 490828 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Видатний історик Тімоті Снайдер став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 та розпочав збір на «Ловця шахідів». Про це повідомляє пресслужба Президента України Володимира Зеленського, пише УНН.

Цитата

«Тімоті Снайдер – великий друг нашої держави. У своїх працях він розповідає всьому світу про важливість України, нашу правдиву історію та справжні цінності. Дякую за те, що тепер більше людей знатимуть не лише про причини й умови нашої боротьби, але й про те, як вони самі можуть нам допомогти», - заявив Президент Зеленський.

Нагадаємо

Раніше амбасадорами платформи UNITED24 вже стали боксер Олександр Усик, актор Марк Гемілл, американський астронавт Скотт Келлі.

Довідка

United24 (укр. Об'єднані24) — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни; фандрайзингова платформа.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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