Историческое посещение: немецкий канцлер прибыл в украинскую столицу

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два с половиной года прибыл в Киев, сообщает агентство Tagesschau, передает УНН.

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Как сообщается, сегодня Шольц встретится с Президентом Владимиром Зеленским.

Он прибыл в столицу Украины рано утром ночным поездом и сказал по прибытии:

"Уже более 1000 дней Украина героически защищается от беспощадной российской агрессии".

По прибытии он объявил о дальнейших поставках оружия Украине на сумму 650 миллионов евро.

Своим визитом федеральный канцлер хочет выразить свою солидарность и дать понять, что Германия останется "сильнейшим сторонником Украины в Европе", пишет Tagesschau.

Отмечается, что это уже второй визит канцлера Олафа Шольца в Украину с начала российской войны. До этого Шольц был в Киеве в июне 2022 года.

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