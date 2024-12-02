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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Историческое посещение: немецкий канцлер прибыл в украинскую столицу

Историческое посещение: немецкий канцлер прибыл в украинскую столицу

Киев  •  УНН

 • 4310 просмотра

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Олаф Шольц впервые за 2,5 года посетил Киев. Это первый визит канцлера Германии в Украину с начала полномасштабного вторжения.

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два с половиной года прибыл в Киев, сообщает агентство Tagesschau, передает УНН.

Детали

Как сообщается, сегодня Шольц встретится с Президентом Владимиром Зеленским.

Он прибыл в столицу Украины  рано утром ночным поездом и сказал по прибытии:

"Уже более 1000 дней Украина героически защищается от беспощадной российской агрессии".

По прибытии он объявил о дальнейших поставках оружия Украине на сумму 650 миллионов евро.

Своим визитом федеральный канцлер хочет выразить свою солидарность и дать понять, что Германия останется "сильнейшим сторонником Украины в Европе", пишет Tagesschau.

Отмечается, что это уже второй визит канцлера Олафа Шольца в Украину с начала российской войны. До этого Шольц был в Киеве в июне 2022 года. 

Зеленский: Сильная Украина-это исторический шанс, что Европа не будет в войне с рф30 нояб. 2024, 13:16 • 51901 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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