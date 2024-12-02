Историческое посещение: немецкий канцлер прибыл в украинскую столицу
Киев • УНН
Олаф Шольц впервые за 2,5 года посетил Киев. Это первый визит канцлера Германии в Украину с начала полномасштабного вторжения.
Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два с половиной года прибыл в Киев, сообщает агентство Tagesschau, передает УНН.
Детали
Как сообщается, сегодня Шольц встретится с Президентом Владимиром Зеленским.
Он прибыл в столицу Украины рано утром ночным поездом и сказал по прибытии:
"Уже более 1000 дней Украина героически защищается от беспощадной российской агрессии".
По прибытии он объявил о дальнейших поставках оружия Украине на сумму 650 миллионов евро.
Своим визитом федеральный канцлер хочет выразить свою солидарность и дать понять, что Германия останется "сильнейшим сторонником Украины в Европе", пишет Tagesschau.
Отмечается, что это уже второй визит канцлера Олафа Шольца в Украину с начала российской войны. До этого Шольц был в Киеве в июне 2022 года.
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