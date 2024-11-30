Зеленский: Сильная Украина-это исторический шанс, что Европа не будет в войне с рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа уже находится в войне и сильная Украина - это исторический шанс, что Европа не будет в войне с рф и не будет разрежена, перед тем, как Россия нанесет удар по одной из стран НАТО.

Об этом Зеленский заявил в интервью Sky News, передает УНН.

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Мы все в войне. И Европа, я считаю, уже в войне. Это просто сейчас есть исторический шанс. Сильная Украина-это исторический шанс, что Европа не будет в войне с рф. Что Европа не будет разрежена, перед тем, как Россия нанесет удар по одной из стран НАТО. Это произойдет. Вопрос в том, осмелится ли он на это. Это вопрос только в Украине. Окончание войны в Украине ... я уверен, что она закончится... у него нет на это сил, у него нет сил на продолжение войны, но и у мира также. Мир может дать гораздо больше и быть намного сильнее, чем Россия, но мы этого не видим - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что очень хотел бы, чтобы США сыграли одну из главных ролей.

Если эта война будет выглядеть так, что Украина не проиграла, то, я думаю, что он не вторгнется в Европу и не нанесет ударов по странам НАТО. Если США вместе с Европой будет настаивать на том, чтобы Украина в этой войне выглядела принужденной к миру, то это несправедливо, потому что мы хотим мира. Это может дать силу Путину и веру, что это именно то время, когда можно вернуть те страны НАТО, которые были всегда под управлением советского времени и они считают их до сих пор своим наследием. Я думаю, что будет многое решаться именно в этом году - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал призывы некоторых партнеров снизить мобилизационный возраст, отметив, что Украина просила оснастить 10 военных бригад для противостояния России, но Запад полностью укомплектовал лишь 2,5 бригады.