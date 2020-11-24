Экзамен за деньги: в Киеве разоблачили схему взяток при выдаче удостоверений судоводителей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Киеве задержали должностное лицо Государственной службы морского и речного транспорта Украины и посредника, которые наладили схему получения неправомерной выгоды за сдачу экзаменов судоводителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
“Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9 задержаны должностное лицо Государственной службы морского и речного транспорта Украины и посредник, уличенные в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Установлено, что должностные лица Государственной службы морского и речного транспорта Украины, привлекая к противоправной деятельности представителей частных компаний, осуществляющих деятельность по обучению судоводителей маломерных судов, организовали схему получения неправомерной выгоды за сдачу экзаменов и выдаче удостоверений судоводителя.
Отмечается, что работник школы при осуществлении набора в учебные группы сообщал слушателям, что сдача экзаменов и выдача удостоверений судоводителя маломерного судна будет происходить в Киевской держаний академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, но успешная сдача экзаменов возможна только при предоставлении неправомерной выгоды. В случае отказа предоставлять неправомерную выгоду, экзамен сдать будет невозможно.
“Во время передачи неправомерной выгоды в размере 10 тыс. грн. задержан работник школы, обязывавшийся обеспечить за указанные средства беспрепятственную сдачу экзаменов и выдачу удостоверений судоводителя маломерного судна. Также, во время проведения неотложного обыска у старшего государственного инспектора отдела ведения Судовой книги Украины Департамента предоставления административных услуг Морской администрации изъята часть денежных средств, которые ранее передавались работникам школы”, — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении вышеуказанным лицам и избрание им меры предосторожности.
Напомним, по информации НАПК, в течение октября в так называемый реестр коррупционеров попало 602 человека, в частности, 87 человек, привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию, а также 503 человека, привлечены к административной ответственности.