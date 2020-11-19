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До реєстру корупціонерів у жовтні потрапили 600 людей

До реєстру корупціонерів у жовтні потрапили 600 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Протягом жовтня до так званого реєстру корупціонерів потрапило 602 людини, зокрема, 87 осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за корупцію, а також 503 особи, притягнуті до адмінвідповідальності. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.

“Протягом жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло відомості про 602 осіб до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення за результатами опрацювання 1072 судових рішень. Так, до реєстру внесені дані про 87 осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності, 503 осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, 12 осіб, на яких накладено дисциплінарні стягнення за корупційні правопорушення. Деякі особи були притягнуті до відповідальності декілька разів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найчастіше до кримінальної відповідальності притягували за пропозицію, обіцянку або надання хабаря (57 разів) та отримання хабаря (12 разів). Більшість випадків притягнення (до адміністративної відповідальності через несвоєчасне декларування.

З 4 лютого 2019 року Національним агентством започатковано ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, або, як його називають, реєстру корупціонерів.

Нагадаємо, за інформацією НАЗК, рішенням КСУ від 27 жовтня було, фактично, скасовано адміністративну відповідальність топ-посадовців за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

Так, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. 

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