Испанский премьер отказался встретиться с Пучдемоном за пределами государства

Испанский премьер не упоминал имя Пучдемона во время выступления, но заявил, что готов вести переговоры с будущим председателем Каталонского правительства "реалистично и в рамках закона".

"Я предлагаю Каталонии это потому, что я забочусь о людях", - сказал он.

Отметим, ранее экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон призвал провести переговоры с Испанией в Брюсселе.

Напомним, во время выборов, которые состоялись накануне, партии, выступающие за независимость Каталонии, обеспечили себе абсолютное большинство в парламенте региона.