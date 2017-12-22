Испанский премьер отказался встретиться с Пучдемоном за пределами государства
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Премьер-министр Испании Мариано Рахой отреагировал на приглашение бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона встретиться для новых переговоров за пределами страны. Об этом Рахой сказал во время пресс-конференции в Испании, передает УНН со ссылкой на BBC.
Испанский премьер не упоминал имя Пучдемона во время выступления, но заявил, что готов вести переговоры с будущим председателем Каталонского правительства "реалистично и в рамках закона".
"Я предлагаю Каталонии это потому, что я забочусь о людях", - сказал он.
Отметим, ранее экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон призвал провести переговоры с Испанией в Брюсселе.
Напомним, во время выборов, которые состоялись накануне, партии, выступающие за независимость Каталонии, обеспечили себе абсолютное большинство в парламенте региона.