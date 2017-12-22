Іспанський прем’єр відмовився зустрітись з Пучдемоном поза межами держави
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой відреагував на запрошення колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона зустрітися для нових переговорів за межами країни. Про це Рахой сказав під час прес-конференції в Іспанії, передає УНН з посиланням на BBC.
Іспанський прем’єр не згадував ім’я Пучдемона під час виступу, але заявив, що готовий вести переговори з майбутнім головою Каталонського уряду “реалістично та в межах закону”.
“Я пропоную Каталонії це тому, що я дбаю про людей”, — сказав він.
Зазначимо, раніше екс-голова каталонського уряду Карлес Пучдемон закликав провести переговори з Іспанією у Брюсселі.
Нагадаємо, під час виборів, які відбулись напередодні, партії, що виступають за незалежність Каталонії, забезпечили собі абсолютну більшість в парламенті регіону.