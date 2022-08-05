Испанский исследовательский центр испытал кибератаки, связанную с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Министерство науки Испании сообщило, что ведущий научно-исследовательский орган страны стал мишенью для кибератаки. По предположениям национальных властей, атака происходит из России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Министерство науки Испании сообщило, что Национальный исследовательский совет Испании стал мишенью атаки программы-вымогателя 16-17 июля.
В предварительном анализе, проведенном органами кибербезопасности Испании, сказано, что никакой конфиденциальной информации не было изъято.
В заявлении министерства указано, что эта кибератака была подобна другим, осуществленным против NASA в США и Института Макса Планка в Германии.
Несмотря на то, что атака не удалась, протоколы безопасности, активированные для того, чтобы убедиться, что она была неуспешной, оставили несколько исследовательских центров совета в автономном режиме.
Напомним
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