Испанский исследовательский центр испытал кибератаки, связанную с Россией

Детали

Министерство науки Испании сообщило, что Национальный исследовательский совет Испании стал мишенью атаки программы-вымогателя 16-17 июля.

В предварительном анализе, проведенном органами кибербезопасности Испании, сказано, что никакой конфиденциальной информации не было изъято.

В заявлении министерства указано, что эта кибератака была подобна другим, осуществленным против NASA в США и Института Макса Планка в Германии.

Несмотря на то, что атака не удалась, протоколы безопасности, активированные для того, чтобы убедиться, что она была неуспешной, оставили несколько исследовательских центров совета в автономном режиме.

Напомним

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