Іспанський дослідницький центр зазнав кібератаки, пов'язаної з Росією

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Міністерство науки Іспанії повідомило, що Національна дослідницька рада Іспанії стала мішенню атаки програми-вимагача 16-17 липня.

У попередньому аналізі, проведеному органами кібербезпеки Іспанії, сказано, що ніякої конфіденційної інформації не було вилучено.

У заяві міністерства зазначено, що ця кібератака була подібна до інших, здійснених проти NASA в США та Інституту Макса Планка в Німеччині.

Попри те, що атака не вдалася, протоколи безпеки, активовані, щоб переконатися, що вона була неуспішною, залишили кілька дослідницьких центрів ради в автономному режимі.

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