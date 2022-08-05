Іспанський дослідницький центр зазнав кібератаки, пов'язаної з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Міністерство науки Іспанії повідомило, що провідний науково-дослідний орган країни став мішенню для кібератаки. За припущеннями національної влади, атака походить з Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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Міністерство науки Іспанії повідомило, що Національна дослідницька рада Іспанії стала мішенню атаки програми-вимагача 16-17 липня.
У попередньому аналізі, проведеному органами кібербезпеки Іспанії, сказано, що ніякої конфіденційної інформації не було вилучено.
У заяві міністерства зазначено, що ця кібератака була подібна до інших, здійснених проти NASA в США та Інституту Макса Планка в Німеччині.
Попри те, що атака не вдалася, протоколи безпеки, активовані, щоб переконатися, що вона була неуспішною, залишили кілька дослідницьких центрів ради в автономному режимі.
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