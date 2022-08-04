Французький моряк провів 16 годин під перевернутим човном біля берегів Іспанії

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Морська рятувальна служба Іспанії повідомила в четвер, що Лоран Кампрубі запустив сигнальну ракету після того, як його човен Jeanne Solo Sailor потрапив у біду близько 20:30 у понеділок, коли він знаходився за 22 км від островів біля північно-західного іспанського регіону Галісія.

Рятувальне судно та три вертольоти були негайно відправлені, і пошукова група виявила перекинутий човен у темряві, додали у відомстві.

Морська рятувальна служба Іспанії назвала операцію з порятунку Кампрубі "на межі неможливого".

Спочатку рятувальники прикріпили до корпусу корабля буї, а наступного дня два водолази з ліхтарями підпливли під човен у пошуках Кампрубі.

Коли водолази помітили його, вони простягли йому жердину, за яку він схопився.

За словами Кампрубі, вибравшись на поверхню, він обійняв своїх рятувальників, перш ніж його доправили до лікарні на гелікоптері для перевірки.

Хоча температура тіла Кампрубі була всього 34,5 градусів за Цельсієм, коли його врятували, і він був дуже зневоднений, але не постраждав.

Кампрубі, досвідчений яхтсмен, який виграв кілька регат.