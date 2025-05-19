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Испания заставила Airbnb убрать 65 тысяч объявлений: какова причина

Киев • УНН

 • 124 просмотра

В Испании правительство заставило Airbnb удалить более 65 тысяч объявлений из-за отсутствия лицензий и информации о владельцах. Это часть борьбы с кризисом жилья и чрезмерным туризмом.

Испания заставила Airbnb убрать 65 тысяч объявлений: какова причина

Испания начала масштабную борьбу с неконтролируемым туристическим жильем. Правительство страны обязало Airbnb удалить более 65 тысяч объявлений, которые не соответствуют нормам. Причина - отсутствие лицензий и непрозрачность информации о владельцах. Это часть стратегии ограничения краткосрочной аренды жилья туристами, которая, по словам должностных лиц, вредит местному рынку недвижимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщило сегодня Министерство защиты прав потребителей, правительство Испании приказало платформе Airbnb убрать более 65 тысяч объявлений об аренде жилья для туристов, которые не соответствуют законодательным требованиям.

Согласно официальному заявлению, основная часть нарушений связана с отсутствием лицензий на размещение жилья на платформе. Во многих объявлениях не указан номер разрешения, а также не указано, кто является владельцем недвижимости

- физическое лицо или компания.

Этот шаг является частью масштабной кампании правительства, муниципалитетов и региональной власти против неконтролируемого роста туристической аренды через такие сервисы, как Airbnb и Booking.com.

Власти считают, что подобные платформы углубляют кризис доступного жилья и способствуют чрезмерному туризму, что негативно влияет на жизнь местных жителей.

Мы хотим положить конец хаосу и беззаконию в сфере аренды туристического жилья. Наша задача — обеспечить доступ к жилью и защитить права потребителей

- подчеркнул министр по делам потребителей Пабло Бустиндуй.

Особенно активную позицию заняла Барселона, где мэр Хауме Кольбони еще в 2023 году объявил о полном запрете краткосрочной аренды для туристов с 2028 года - самый радикальный шаг такого типа в истории Испании.

Компания Airbnb пока не предоставила официального комментария относительно решения испанских властей.

Напомним

Ранее УНН писал, что тысячи людей в 40 городах Испании вышли на протесты, требуя снижения арендной платы на 50%, прекращения выселений и усиления контроля за рынком недвижимости. В Мадриде собралось более 15 тысяч протестующих. По данным агентства недвижимости Fotocasa, арендная плата на Балеарских островах, включая Майорку, Менорку и Ибицу, за последние десять лет выросла на 158 процентов.

Алена Уткина

Алена Уткина

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