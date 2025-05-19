Іспанія змусила Airbnb прибрати 65 тисяч оголошень: яка причина

Іспанія розпочала масштабну боротьбу з неконтрольованим туристичним житлом. Уряд країни зобов’язав Airbnb видалити понад 65 тисяч оголошень, які не відповідають нормам. Причина - відсутність ліцензій та непрозорість інформації про власників. Це частина стратегії обмеження короткочасної оренди житла туристами, яка, за словами посадовців, шкодить місцевому ринку нерухомості. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

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Як повідомило сьогодні Міністерство захисту прав споживачів, уряд Іспанії наказав платформі Airbnb прибрати понад 65 тисяч оголошень про оренду житла для туристів, які не відповідають законодавчим вимогам.

Згідно з офіційною заявою, основна частина порушень пов’язана з відсутністю ліцензій на розміщення житла на платформі. У багатьох оголошеннях не зазначено номеру дозволу, а також не вказано, хто є власником нерухомості - фізична особа чи компанія.

Цей крок є частиною масштабної кампанії уряду, муніципалітетів та регіональної влади проти неконтрольованого зростання туристичної оренди через такі сервіси, як Airbnb та Booking.com.

Влада вважає, що подібні платформи поглиблюють кризу доступного житла та сприяють надмірному туризму, що негативно впливає на життя місцевих мешканців.

Ми хочемо покласти край хаосу та незаконності в сфері оренди туристичного житла. Наше завдання — забезпечити доступ до житла та захистити права споживачів - наголосив міністр у справах споживачів Пабло Бустіндуй.

Особливо активну позицію зайняла Барселона, де мер Хауме Кольбоні ще у 2023 році оголосив про повну заборону короткострокової оренди для туристів з 2028 року - найрадикальніший крок такого типу в історії Іспанії.

Компанія Airbnb наразі не надала офіційного коментаря щодо рішення іспанської влади.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що тисячі людей у 40 містах Іспанії вийшли на протести, вимагаючи зниження орендної плати на 50%, припинення виселень та посилення контролю за ринком нерухомості. У Мадриді зібралося понад 15 тисяч протестувальників. За даними агентства нерухомості Fotocasa, орендна плата на Балеарських островах, включно з Майоркою, Меноркою та Ібіцею, за останні десять років зросла на 158 відсотків.