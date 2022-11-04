Испания закрыла часть воздушного пространства из-за обломка китайской ракеты

Цитата

"Из-за риска, связанного с прохождением космического объекта CZ-5B через воздушное пространство Испании, полеты были полностью ограничены с 9:38 до 10:18 (08:38-09:18 по Гринвичу) в Каталонии и других населенных пунктах", - говорится в сообщении экстренной службы Каталонии в Twitter.

Детали

По данным испанского оператора аэропортов Aena, 300 рейсов из 5484, запланированных на пятницу в 46 испанских аэропортах, были задержаны из-за ограничения воздушного движения.

Китайское пилотируемое космическое агентство сообщило, что остатки самой мощной ракеты Китая, Long March 5B, повторно вошли в атмосферу в 18:08 по пекинскому времени (10:08 по Гринвичу), при этом большинство из них сгорели, а остальные приземлились в Тихом океане.

Ракета стартовала 31 октября с юга Китая, чтобы доставить последний модуль китайской космической станции.

Это был четвертый полет Long March 5B с момента первого запуска в мае 2020 года.

При первом развертывании обломки ускорителей ракеты приземлились в Кот-д'Ивуаре, повредив несколько зданий.

Обломки второго рейса приземлились в Индийском океане, а остатки третьего упали в Сулу на Филиппинах.