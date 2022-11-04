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Іспанія закрила частину повітряного простору через уламок китайської ракети

Іспанія закрила частину повітряного простору через уламок китайської ракети

Київ • УНН

 • 297775 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Іспанія закрила повітряний простір над північно-східним регіоном Каталонії та трьома іншими регіонами в п'ятницю, що призвело до затримки близько 300 рейсів, через залишки китайської ракети. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.

Цитата

"Через ризик, пов'язаний із проходженням космічного об'єкта CZ-5B через повітряний простір Іспанії, польоти були повністю обмежені з 9:38 до 10:18 (08:38-09:18 за Грінвічем) у Каталонії та інших населених пунктах", - йдеться у повідомленні екстренної служби Каталонії у Twitter.

Деталі

За даними іспанського оператора аеропортів Aena, 300 рейсів із 5484, запланованих на п'ятницю в 46 іспанських аеропортах, було затримано через обмеження повітряного руху.

Китайське пілотоване космічне агентство повідомило, що залишки найпотужнішої ракети Китаю, Long March 5B, повторно увійшли в атмосферу о 18:08 за пекінським часом (10:08 за Грінвічем), при цьому більшість із них згоріли, а решта приземлилася в Тихому океані.

Ракета стартувала 31 жовтня з півдня Китаю, щоб доставити останній модуль китайської космічної станції.

Це був четвертий політ Long March 5B з моменту першого запуску в травні 2020 року.

При першому розгортанні уламки прискорювачів ракети приземлилися в Кот-д'Івуарі, пошкодивши кілька будівель.

Уламки другого рейсу приземлилися в Індійському океані, а залишки третього впали в Сулу на Філіппінах.

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