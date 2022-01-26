Испания спасла 319 мигрантов в Атлантическом океане, еще 18 утонули

КИЕВ. 26 января. УНН. Службы экстренной помощи Канарских островов Испании заявили, что 319 человек, в том числе 59 женщин и 24 ребенка, были спасены с семи разных лодок, которые пытались добраться до архипелага в Атлантическом океане, а активисты сообщили, что по меньшей мере 18 мигрантов погибли. Об этом УНН пишет со ссылкой на Associated Press.