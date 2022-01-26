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Іспанія врятувала 319 мігрантів в Атлантичному океані, ще 18 потонули

Іспанія врятувала 319 мігрантів в Атлантичному океані, ще 18 потонули

Київ • УНН

 • 16938 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Служби екстреної допомоги Канарських островів Іспанії заявили, що 319 людей, у тому числі 59 жінок і 24 дитини, було врятовано з семи різних човнів, які намагалися дістатися архіпелагу в Атлантичному океані, а активісти повідомили, що щонайменше 18 мігрантів загинули. Про це УНН пише з посиланням на Associated Press.

Деталі

Іспанські рятувальникипроводили операції з порятунку пізно ввечері у вівторок і вранці в середу, але не виявили жодних тіл на човнах або поруч із ними.

Неурядова організація Walking Borders, яка працює з мігрантами в регіоні, повідомила, що щонайменше 18 людей, які пливли на одному із човнів, загинули.

"Рятувальні засоби були активовані надто пізно, незважаючи на те, що місцезнаходження човна було відоме", — йдеться в повідомленні.

Представник морської рятувальної служби, заявила, що під час однієї з операцій пізно ввечері у вівторок рятувальники виявили дев'ять людей, які чіплялися за човен, що перекинувся, за 45 морських миль від острова Лансароте, але ні тіл, ні людей не було виявлено. Там додали, що рятувальному судну одразу після цього довелося прийняти ще один сигнал лиха.

Більшість врятованих є вихідцями з Північної та Центральної Африки, найближча точка яких знаходиться лише за 100 кілометрів на схід від іспанських островів.

Доповнення

Порятунок мігрантів, прибуття човнів і трагедії, пов'язані з утопленням або зневодненням в океані, майже постійно відбуваються на цьому небезпечному маршруті міграції, якому віддають перевагу багато африканців, які рятуються від насильства або злиднів.

Офіційні дані показують, що минулого року на Канарські острови прибуло понад 22 000 мігрантів, що становить приблизно половину від загальної кількості прибулих морем, зареєстрованих Іспанією.

За даними Міжнародної організації з міграції, у 2021 році не менше 384 людей загинули, намагаючись дістатися через Західне Середземномор'я до материкової частини Іспанії або її островів.

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