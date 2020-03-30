Испания выдаст Украине экс-директора завода, которого подозревают в растрате 23 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Украину из Испании планируют экстрадировать бывшего генерального директора завода по производству сельскохозяйственных тракторов, которого подозревают в растрате 23 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"Уполномоченными органами Королевства Испания принято решение об экстрадиции (выдаче) гражданина Украины, который 5 лет находился в международном розыске и который признан виновным в совершении особо тяжкого коррупционного преступления (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается что, досудебным расследованием установлено, что 43-летний бывший генеральный директор завода по производству гусеничных и колесных сельскохозяйственных тракторов в 2015-м году от имени предприятия заключил договор подряда на прочистку канализации и приемных коллекторов завода.
Так, в дальнейшем руководитель, зная, что никакие работы по договору не выполнялись, злоупотребляя своим служебным положением, подписал акт приема-передачи выполненных работ и оплатил подрядчику за якобы прочищенные коммуникации более 23 млн грн.
Напомним, обвинительный акт в отношении бывшего директора предприятия по производству сельскохозяйственной техники направлено в районный суд Харькова.