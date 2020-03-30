Іспанія видасть Україні ексдиректора заводу, якого підозрюють у розтраті 23 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. До України з Іспанії планують екстрадувати колишнього генерального директора заводу з виробництва сільськогосподарських тракторів, якого підозрюють у розтраті 23 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
"Уповноваженими органами Королівства Іспанія прийнято рішення про екстрадицію (видачу) громадянина України, який 5 років перебував у міжнародному розшуку та якого визнано винним у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)",- йдеться в повідомленні.
Повідомляється що, досудовим розслідуванням встановлено, що 43-річний колишній генеральний директор заводу з виробництва гусеничних і колісних сільськогосподарських тракторів у 2015-му році від імені підприємства уклав договір підряду на прочистку каналізації та приймальних колекторів заводу.
Так, у подальшому керівник, достовірно знаючи, що ніякі роботи за договором не виконувалися, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав акт приймання-передачі виконаних робіт та сплатив підряднику за нібито прочищені комунікації понад 23 млн грн.
Нагадаємо, обвинувальний акт щодо колишнього директора підприємства з виробництва сільськогосподарської техніки скеровано до районного суду Харкова.