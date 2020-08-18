Испания - Украина: определилось место проведения игры Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Сборная Испании будет принимать украинскую национальную команду в рамках Лиги наций на мадридском стадионе "Альфредо ди Стефано", сообщает УНН со ссылкой на сайт сборной Испании.
Подопечные Луиса Энрике сыграют домашний матч против команды Украины в группе А4 Лиги наций в Мадриде на стадионе “Альфредо ди Стефано”. Встреча состоится 6 сентября и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Отметим, что стадион “Альфредо ди Стефано” является тренировочной базой мадридского “Реала”. На нем проводит домашние матчи клуб “Реал Мадрид Кастилья”, который выступает в Сегунде В. Стадион вмещает 6000 зрителей.
Как сообщал УНН, Шевченко выбрал ряд футболистов на подготовку к матчам Лиги наций.