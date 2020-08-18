Іспанія – Україна: визначилось місце проведення гри Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Збірна Іспанії прийматиме українську національну команду в рамках Ліги націй на мадридському стадіоні “Альфредо ді Стефано”, повідомляє УНН з посиланням на сайт збірної Іспанії.
Підопічні Луїса Енріке зіграють домашній матч проти команди України у групі А4 Ліги націй в Мадриді на стадіоні “Альфредо ді Стефано”. Зустріч відбудеться 6 вересня й розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Відзначимо, що стадіон “Альфредо ді Стефано” є тренувальною базою мадридського “Реалу”. На ньому проводить домашні матчі клуб “Реал Мадрид Кастілья”, який виступає в Сегунді В. Арена вміщує 6 тисяч глядачів.
Як повідомляв УНН, Шевченко обрав ряд футболістів на підготовку до матчів Ліги націй.