Шевченко оприлюднив заявку збірної України на матчі Ліги націй

ukru
18:42 • 33993 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 71115 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 82605 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 110840 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117576 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116037 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 150995 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124946 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124662 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123842 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

19 березня, 13:25 • 31058 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 76985 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 25544 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 31822 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

17:32 • 27166 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 76985 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101939 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 82192 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 150995 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116916 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50751 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58159 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107630 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125917 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125334 перегляди
Актуальне
Шевченко оприлюднив заявку збірної України на матчі Ліги націй

Шевченко оприлюднив заявку збірної України на матчі Ліги націй

Київ • УНН

 • 15877 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оголосив розширений список гравців, викликаних для підготовки та участі у стартових матчах другого розіграшу Ліги націй УЄФА. Про це інформує прес-служба УАФ, передає УНН.

Наразі в списку збірній знаходяться одразу 36 гравців. Керманич “синьо-жовтих” наголосив, що список зазнає корекції й скорочення ближче до початку збору головної команди.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов (“Шахтар” Донецьк), Андрій Лунін (“Реал”, Іспанія), Юрій Паньків (“Олександрія”), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва — “Динамо” Київ).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, Валерій Бондар (усі — “Шахтар” Донецьк), Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Олександр Тимчик (усі — “Динамо” Київ), Ігор Пластун (“Гент”, Бельгія), Едуард Соболь (“Брюгге”, Бельгія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (“Вест Хем”, Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко (усі — “Шахтар” Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (усі — “Динамо” Київ), Руслан Маліновський (“Аталанта”, Італія), Олександр Зінченко (“Манчестер Сіті”, Англія), Євген Макаренко (“Кортрейк”, Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — “Ференцварош”, Угорщина), Роман Безус (“Гент”, Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук (“Гент”, Бельгія), Жуніор Мораес (“Шахтар” Донецьк), Владислав Супряга (“Динамо” Київ).

Додамо, національна команда України розпочне свій перший цього року збір 26 серпня в Харкові. 3 вересня збірна України зустрінеться у Львові з командою Швейцарії, а 6 вересня зіграє в гостях з Іспанією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.94
Bitcoin
$85,609.00
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,057.95
Ethereum
$2,040.80