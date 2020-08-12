Шевченко оприлюднив заявку збірної України на матчі Ліги націй

Наразі в списку збірній знаходяться одразу 36 гравців. Керманич “синьо-жовтих” наголосив, що список зазнає корекції й скорочення ближче до початку збору головної команди.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов (“Шахтар” Донецьк), Андрій Лунін (“Реал”, Іспанія), Юрій Паньків (“Олександрія”), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва — “Динамо” Київ).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, Валерій Бондар (усі — “Шахтар” Донецьк), Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Олександр Тимчик (усі — “Динамо” Київ), Ігор Пластун (“Гент”, Бельгія), Едуард Соболь (“Брюгге”, Бельгія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (“Вест Хем”, Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко (усі — “Шахтар” Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (усі — “Динамо” Київ), Руслан Маліновський (“Аталанта”, Італія), Олександр Зінченко (“Манчестер Сіті”, Англія), Євген Макаренко (“Кортрейк”, Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва — “Ференцварош”, Угорщина), Роман Безус (“Гент”, Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук (“Гент”, Бельгія), Жуніор Мораес (“Шахтар” Донецьк), Владислав Супряга (“Динамо” Київ).

Додамо, національна команда України розпочне свій перший цього року збір 26 серпня в Харкові. 3 вересня збірна України зустрінеться у Львові з командою Швейцарії, а 6 вересня зіграє в гостях з Іспанією.