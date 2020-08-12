Шевченко обнародовал заявку сборной Украины на матчи Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список игроков, вызванных для подготовки и участия в стартовых матчах второго розыгрыша Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
Сейчас в списке сборной находятся сразу 36 игроков. Наставник “сине-желтых” отметил, что список испытывает коррекцию и сокращение ближе к началу сбора главной команды.
Состав сборной Украины:
Вратари: Андрей Пятов (“Шахтер” Донецк), Андрей Лунин (“Реал”, Испания), Юрий Панькив (“Александрия”), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба — “Динамо” Киев).
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все — “Шахтер” Донецк), Виталий Миколенко, Александр Караваев, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Александр Тимчик (все — “Динамо” Киев), Игорь Пластун (“Гент”, Бельгия), Эдуард Соболь (“Брюгге”, Бельгия).
Полузащитники: Андрей Ярмоленко (“Вест Хэм”, Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — “Шахтер” Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — " Динамо “Киев), Руслан Малиновский (“Аталанта”, Италия), Александр Зинченко (“Манчестер Сити”), Евгений Макаренко (“Кортрейк”, Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба -“Ференцварош”, Венгрия) Роман Безус (“Гент”, Бельгия).
Нападающие: Роман Яремчук (“Гент”, Бельгия), Жуниор Мораес (“Шахтер” Донецк), Владислав Супряга (“Динамо” Киев).
Добавим, национальная команда Украины начнет свой первый в этом году сбор 26 августа в Харькове. 3 сентября сборная Украины встретится во Львове с командой Швейцарии, а 6 сентября сыграет в гостях с Испанией.