Шевченко обнародовал заявку сборной Украины на матчи Лиги наций

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82567 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101808 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126545 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107268 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127247 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101211 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102039 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104044 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101954 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

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Шевченко обнародовал заявку сборной Украины на матчи Лиги наций

Шевченко обнародовал заявку сборной Украины на матчи Лиги наций

Киев  •  УНН

 • 15877 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список игроков, вызванных для подготовки и участия в стартовых матчах второго розыгрыша Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Сейчас в списке сборной находятся сразу 36 игроков. Наставник “сине-желтых” отметил, что список испытывает коррекцию и сокращение ближе к началу сбора главной команды.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов (“Шахтер” Донецк), Андрей Лунин (“Реал”, Испания), Юрий Панькив (“Александрия”), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба — “Динамо” Киев).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все — “Шахтер” Донецк), Виталий Миколенко, Александр Караваев, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Александр Тимчик (все — “Динамо” Киев), Игорь Пластун (“Гент”, Бельгия), Эдуард Соболь (“Брюгге”, Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (“Вест Хэм”, Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — “Шахтер” Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — " Динамо “Киев), Руслан Малиновский (“Аталанта”, Италия), Александр Зинченко (“Манчестер Сити”), Евгений Макаренко (“Кортрейк”, Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба -“Ференцварош”, Венгрия) Роман Безус (“Гент”, Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук (“Гент”, Бельгия), Жуниор Мораес (“Шахтер” Донецк), Владислав Супряга (“Динамо” Киев).

Добавим, национальная команда Украины начнет свой первый в этом году сбор 26 августа в Харькове. 3 сентября сборная Украины встретится во Львове с командой Швейцарии, а 6 сентября сыграет в гостях с Испанией.

Украинские Национальные Новости

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