Испания просит у Евросоюза экстренные средства для преодоления миграционного кризиса

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Европейская комиссия рассматривает запрос Испании на выделение чрезвычайной помощи ЕС из-за увеличения числа прибывающих мигрантов на южном побережье страны. Об этом сообщил в понедельник представитель комиссии, передает УНН со ссылкой на публикацию издания Politico.

“Испания запросила дополнительную чрезвычайную помощь”, — сказала пресс-секретарь комиссии Наташа Берто.

Берто сказала, что эта тенденция не нова, и что “лидеры ЕС уже пообещали Испании больше поддержки на саммите Совета в июне”. Испанская газета El Mundo сообщила, что Мадрид теперь пригласил 35 млн евро, ссылаясь на офис испанского вице-президента.

Власти Испании за два дня спасла более 1200 мигрантов, которое пытались добраться морем из Африки к европейскому побережью. По данным Международной организации по миграции, за последнее время на испанских берегах высадились более 19 580 человек.

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