Испания просит у Евросоюза экстренные средства для преодоления миграционного кризиса

“Испания запросила дополнительную чрезвычайную помощь”, — сказала пресс-секретарь комиссии Наташа Берто.

Берто сказала, что эта тенденция не нова, и что “лидеры ЕС уже пообещали Испании больше поддержки на саммите Совета в июне”. Испанская газета El Mundo сообщила, что Мадрид теперь пригласил 35 млн евро, ссылаясь на офис испанского вице-президента.

Власти Испании за два дня спасла более 1200 мигрантов, которое пытались добраться морем из Африки к европейскому побережью. По данным Международной организации по миграции, за последнее время на испанских берегах высадились более 19 580 человек.