Іспанія просить у Євросоюзу екстрені кошти для подолання міграційної кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Європейська комісія розглядає запит Іспанії на виділення надзвичайної допомоги ЄС через збільшення числа прибуваючих мігрантів на південному узбережжі країни. Про це повідомив у понеділок представник комісії, інформує УНН з посиланням на публікацію видання Politico.
“Іспанія запросила додаткову надзвичайну допомогу”, — сказала прес-секретар комісії Наташа Берто.
Берто сказала, що ця тенденція не нова, і що “лідери ЄС вже пообіцяли Іспанії більше підтримки на саміті Ради в червні”. Іспанська газета El Mundo повідомила, що Мадрид тепер запросив 35 млн евро, посилаючись на офіс іспанського віце-президента.
Влада Іспанії за два дні врятувала понад 1200 мігрантів, яке намагалися дістатися морем з Африки до європейського узбережжя. За даними Міжнародної організації з міграції, за останній час на іспанських берегах висадилися понад 19 580 осіб.