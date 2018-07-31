Іспанія просить у Євросоюзу екстрені кошти для подолання міграційної кризи

“Іспанія запросила додаткову надзвичайну допомогу”, — сказала прес-секретар комісії Наташа Берто.

Берто сказала, що ця тенденція не нова, і що “лідери ЄС вже пообіцяли Іспанії більше підтримки на саміті Ради в червні”. Іспанська газета El Mundo повідомила, що Мадрид тепер запросив 35 млн евро, посилаючись на офіс іспанського віце-президента.

Влада Іспанії за два дні врятувала понад 1200 мігрантів, яке намагалися дістатися морем з Африки до європейського узбережжя. За даними Міжнародної організації з міграції, за останній час на іспанських берегах висадилися понад 19 580 осіб.