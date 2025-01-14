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Испания готовит 100% налога на недвижимость для покупателей из-за пределов ЕС

Испания готовит 100% налога на недвижимость для покупателей из-за пределов ЕС

Киев  •  УНН

 • 4597 просмотра

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Испанское правительство планирует ввести налог до 100% на недвижимость для нерезидентов ЕС. Это одна из десяти мер для решения жилищного кризиса и обеспечения доступного жилья для граждан.

Испания планирует ввести налог до 100% на недвижимость, приобретенную нерезидентами из стран, не являющихся членами Европейского Союза, включая Великобританию. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время выступления на экономическом форуме в Мадриде, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали 

По словам Санчеса, такое мероприятие направлено на решение проблемы жилищного кризиса в стране и обеспечение доступного жилья для граждан.

«Перед Западом стоит решающий вызов: не превратиться в общество, разделенное на два класса - богатых арендодателей и бедных арендаторов», - сказал Санчес.

Премьер Испании также добавил, что в 2023 году нерезиденты ЕС приобрели 27 000 объектов недвижимости в Испании не с целью проживания, а для заработка.

«Чего, в условиях дефицита жилья, который мы испытываем, мы, очевидно, не можем допустить», - сказал он.

По его словам, этот шаг был разработан для того, чтобы сделать приоритетом доступное жилье для жителей.

Точные детали нового налога еще не обнародованы, правительство Испании пообещало тщательно доработать предложение, прежде чем подавать его на рассмотрение парламента. Кроме того, известно, что премьер часто сталкивается с трудностями при сборе достаточного количества голосов для принятия законодательных инициатив. Впрочем, его правительство заявило, что предложение будет доработано после тщательного изучения.

Это один из десятка запланированных мероприятий, объявленных Санчесом, направленных на повышение доступности жилья в стране. Среди других объявленных мер - освобождение от налогов арендодателей, которые предоставляют доступное жилье, передача более 3 000 домов новому государственному жилищному органу, а также более жесткое регулирование и более высокие налоги на квартиры для туристов.

«Несправедливо, что те, кто сдает три, четыре или пять квартир в краткосрочную аренду, платят меньший налог, чем отели», - заявил Санчес.

Airbnb, Booking и другие: онлайн-бронирование жилья в ЕС выросло на 13,8% за год, Хорватия, Испания, Франция - главные летние направления03.04.24, 16:49 • 27089 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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