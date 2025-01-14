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Іспанія готує 100% податку на нерухомість для покупців з-поза меж ЄС

Іспанія готує 100% податку на нерухомість для покупців з-поза меж ЄС

Київ • УНН

 • 25954 перегляди

Іспанський уряд планує ввести податок до 100% на нерухомість для нерезидентів ЄС. Це один з десяти заходів для вирішення житлової кризи та забезпечення доступного житла для громадян.

Іспанія планує впровадити податок до 100% на нерухомість, придбану нерезидентами з країн, що не є членами Європейського Союзу, включно з Великою Британією. Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час виступу на економічному форумі в Мадриді, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі 

За словами Санчеса, такий захід спрямований на вирішення проблеми житлової кризи в країні та забезпечення доступного житла для громадян.

"Перед Заходом стоїть вирішальний виклик: не перетворитися на суспільство, розділене на два класи - багатих орендодавців і бідних орендарів", - сказав Санчес.

Премʼєр Іспанії також додав, що у 2023 році нерезиденти ЄС придбали 27 000 об'єктів нерухомості в Іспанії не з метою проживання, а задля заробітку.

"Чого, в умовах дефіциту житла, який ми відчуваємо, ми, очевидно, не можемо допустити", - сказав він.

За його словами, цей крок був розроблений для того, щоб зробити пріоритетом доступне житло для жителів.

Точні деталі нового податку ще не оприлюднено, уряд Іспанії пообіцяв ретельно доопрацювати пропозицію, перш ніж подавати її на розгляд парламенту. Окрім того, відомо, що прем’єр часто стикається з труднощами при збиранні достатньої кількості голосів для ухвалення законодавчих ініціатив. Утім, його уряд заявив, що пропозиція буде доопрацьована після ретельного вивчення.

Це один з десятка запланованих заходів, оголошених Санчесом, спрямованих на підвищення доступності житла в країні. Серед інших оголошених заходів - звільнення від податків орендодавців, які надають доступне житло, передача понад 3 000 будинків новому державному житловому органу, а також більш жорстке регулювання та вищі податки на квартири для туристів.

"Несправедливо, що ті, хто здає три, чотири або п'ять квартир в короткострокову оренду, платять менший податок, ніж готелі", - заявив Санчес.

Airbnb, Booking та інші: онлайн-бронювання житла в ЄС зросло на 13,8% за рік, Хорватія, Іспанія, Франція - головні літні напрямки03.04.24, 16:49 • 27241 перегляд

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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