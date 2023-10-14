Исламский джихад получил почти 93 млн долларов через российскую криптобиржу - WSJ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Российская криптобиржа Garantex, несмотря на санкции, продолжает обслуживать преступные группировки, в частности палестинский Исламский джихад, который получил почти 93 млн долларов таким путем. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.
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«Восходящая роль Garantex как глобального канала для незаконных средств была подчеркнута в этом месяце доказательствами того, что палестинские боевики частично финансировали свои операции через криптовалюту накануне атак в Израиле 7 октября», — пишет WSJ.
«Цифровые кошельки, контролируемые Палестинским исламским джихадом, который присоединился к ХАМАС в атаках, получили часть в 93 миллиона долларов через Garantex», — говорится в отчете.
Детали
The Wall Street Journal отметил, что в прошлом году США ввели санкции против московской криптовалютной биржи, чтобы не позволить российским гражданам обойти финансовые ограничения, введенные после полномасштабного вторжения россии в Украину.
Однако Garantex стал основным источником, который используют россияне для перемещения денег в страну и из страны, сообщили The WSJ источники, близкие к Garantex.
По данным правительства США, российские киберпреступники используют криптобиржу для отмывания своих доходов.
Обмен также используется для конвертации рублей в другие валюты. В частности, россияне вносят рубли наличными в офисах Garantex, чтобы получить криптовалюту, в основном стейблкоины, которую затем можно вывести как твердую валюту за границу в сети местных партнеров биржи.
Поставщик криптоданих Coinpaprika заявил, что транзакции клиентов на платформе в июле составили около 865 миллионов долларов США, что более чем втрое превышает сумму, которую он обработал за месяц, когда на него были наложены санкции.
Запущенная в 2019 году Garantex является самой популярной криптовалютной биржей в россии для торговли рублями.
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