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Исламский джихад получил почти 93 млн долларов через российскую криптобиржу - WSJ

Киев • УНН

 • 395948 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Российская криптобиржа Garantex, несмотря на санкции, продолжает обслуживать преступные группировки, в частности палестинский Исламский джихад, который получил почти 93 млн долларов таким путем. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

Исламский джихад получил почти 93 млн долларов через российскую криптобиржу - WSJ

Цитата 

«Восходящая роль Garantex как глобального канала для незаконных средств была подчеркнута в этом месяце доказательствами того, что палестинские боевики частично финансировали свои операции через криптовалюту накануне атак в Израиле 7 октября», — пишет WSJ.

«Цифровые кошельки, контролируемые Палестинским исламским джихадом, который присоединился к ХАМАС в атаках, получили часть в 93 миллиона долларов через Garantex», — говорится в отчете.

Детали

The Wall Street Journal отметил, что в прошлом году США ввели санкции против московской криптовалютной биржи, чтобы не позволить российским гражданам обойти финансовые ограничения, введенные после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Однако Garantex стал основным источником, который используют россияне для перемещения денег в страну и из страны, сообщили The WSJ источники, близкие к Garantex.

По данным правительства США, российские киберпреступники используют криптобиржу для отмывания своих доходов.

Обмен также используется для конвертации рублей в другие валюты. В частности, россияне вносят рубли наличными в офисах Garantex, чтобы получить криптовалюту, в основном стейблкоины, которую затем можно вывести как твердую валюту за границу в сети местных партнеров биржи.

Поставщик криптоданих Coinpaprika заявил, что транзакции клиентов на платформе в июле составили около 865 миллионов долларов США, что более чем втрое превышает сумму, которую он обработал за месяц, когда на него были наложены санкции.

Запущенная в 2019 году Garantex является самой популярной криптовалютной биржей в россии для торговли рублями.

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