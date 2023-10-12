В ОП пояснили, чому рф може бути основним стейкхолдером ХАМАСу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Серед головних завдань представників ХАМАС, під час карколомного нападу 7 жовтня, була мета провокування масштабних протестів в демократичних країнах. Вони могли б привести до зниження уваги до тривалої експансії росії проти України. Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своій сторінці в мережі X (Twitter), передає УНН.
Цитата
«Чому саме рф виглядає основним консультантом і стейкхолдером ХАМАС? Технологічна специфіка дій під час "чорної суботи" та кінцева мета: страх, залякування, напади на мирні населені пункти, відволікання уваги та багаторазове використання терористичного інструментарію», - пише Подоляк.
Деталі
На його думку, в цей день нападники продемонстрували публічність своєї шокуючої моделі поведінки, а також, подібний до російського, подальший інформаційний супровід: «ми не нападаємо на мирних жителів, а всі наші звірства - лише чиясь пропаганда».
Серед завдань нападників були спроби вирізати цілі сім'ї і шокувати Ізраїль ударами безпілотників/ракет та масштабним захопленням заручників.
«Далі - масштабні протести в демократичних країнах для запобігання відплати і різкого зниження уваги до тривалої експансії росії в Україну», - зазначає Подоляк.
Натомість радник голови Офісу президента впевнений - остання частина плану вочевидь провалилася.
«Світова спільнота швидко і чітко озвучила спільну і єдино правильну позицію: зло є зло, воно не має виправдань і "поважних причин". Це означає, що маятник гойднувся і повернеться до своїх ініціаторів», - зазначив Подоляк.
Також він впевнений, що західні політики ще більше мобілізуються на підтримку України та Ізраїлю.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський про завершення війни: "Це остання частина"
Контекст
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.