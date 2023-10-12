В ОП объяснили, почему рф может быть основным стейкхолдером ХАМАСа

КИЕВ. 12 октября. УНН. Среди главных задач представителей ХАМАС, во время нападения 7 октября, была цель провоцирования масштабных протестов в демократических странах. Они могли бы привести к снижению внимания к длительной экспансии россии против Украины. Об этом написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк на своей странице в сети X (Twitter), передает УНН.