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Ісламський джихад отримав майже 93 млн доларів через російську криптобіржу - WSJ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Російська криптобіржа Garantex, попри санкції, продовжує обслуговувати злочинні угруповання, зокрема палестинський Ісламський джихад, який отримав майже 93 млн доларів таким шляхом. Про це пише The Wall Street Journal, передає УНН.

Ісламський джихад отримав майже 93 млн доларів через російську криптобіржу - WSJ

Цитата 

«Висхідна роль Garantex як глобального каналу для незаконних коштів була підкреслена цього місяця доказами того, що палестинські бойовики частково фінансували свої операції через криптовалюту напередодні атак в Ізраїлі 7 жовтня», — пише WSJ.

«Цифрові гаманці, контрольовані Палестинським ісламським джихадом, який приєднався до ХАМАС в атаках, отримали частину в 93 мільйони доларів через Garantex», — йдеться у звіті.

Деталі

The Wall Street Journal зауважив, що минулого року США запровадили санкції проти московської криптовалютної біржі, щоб не дозволити російським громадянам обійти фінансові обмеження, запроваджені після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Проте Garantex став основним джерелом, який використовують росіяни для переміщення грошей в країну та з країни, повідомили The WSJ джерела, близькі до Garantex.

За даними уряду США, російські кіберзлочинці використовують криптобіржу для відмивання своїх доходів.

Обмін також використовується для конвертації рублів в інші валюти. Зокрема, росіяни вносять рублі готівкою в офісах Garantex, щоб отримати криптовалюту, в основному стейблкоїни, яку потім можна вивести як тверду валюту за кордон у мережі місцевих партнерів біржі.

Постачальник криптоданих Coinpaprika заявив, що транзакції клієнтів на платформі в липні склали близько 865 мільйонів доларів США, що більш ніж утричі перевищує суму, яку він обробив за місяць, коли на нього були накладені санкції.

Запущена в 2019 році Garantex є найпопулярнішою криптовалютною біржею в росії для торгівлі рублями.

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