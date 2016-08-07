"Исламское государство" взяло ответственность за нападение на полицейских в Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. "Исламское государство" взяло ответственность за нападение на полицейских в Бельгии. Об этом сообщает Independent со ссылкой на близкое к боевикам агентство Amaq, передает УНН.
Нападающего в "Исламском государстве" назвали "солдатом халифата".
Напомним, 7 августа в Бельгии в городе Шарлеруа неизвестный с криками "Аллах Акбар" ранил двух женщин-полицейских мачете.
Третий полицейский остановил нападавшего, нанеся ему ранения, от которых тот скончался.