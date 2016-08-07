"Ісламська держава" взяла відповідальність за напад на поліцейських у Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. "Ісламська держава" взяла відповідальність за напад на поліцейських в Бельгії. Про це повідомляє Independent з посиланням на близьке до бойовиків агентство Amaq, передає УНН.
Нападника у “Ісламській державі” назвали “солдатом халіфату”.
Нагадаємо, 7 серпня у Бельгії в місті Шарлеруа невідомий з криками “Аллах Акбар” поранив двох жінок-поліцейських мачете.
Третій поліцейський зупинив нападника, завдавши йому поранень, від яких той помер.