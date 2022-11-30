"Исламское государство" сообщило о смерти своего лидера

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Джихадистская группировка «Исламское государство» заявило в среду, что ее лидер Абу Хасан аль-Хашими аль-Кураши был убит в бою, и объявила о замене, передает УНН со ссылкой на Al Arabiya.

Детали

Представитель группы сказал, что иракец Хашими был убит «в бою с врагами Бога», не уточнив дату и обстоятельства его смерти.

Выступая, спикер назвал нового лидера группировки Абу аль-Хусейном аль-Хусейни аль-Кураши.

Кураши – это племя пророка Мухаммеда, от которого лидеры ИД должны заявлять о своем происхождении.

Представитель не сообщил подробностей о новом лидере, но сказал, что он является «ветераном» джихадистов, и призвал все группы, лояльные ИД, присягнуть на верность четвертому лидеру.

Предыдущий глава ИД Абу Ибрагим аль-Кураши был убит в феврале этого года в ходе рейда США в провинции Идлиб на севере Сирии.

Его предшественник Абу Бакра аль-Багдади был убит также в Идлибе в октябре 2019 года.

В июле Пентагон заявил, что убил главного сирийского джихадиста ИД в результате удара беспилотника на севере страны. Центральное командование США заявило, что он был «одним из пяти лучших» лидеров ИГ.

В сентябре Турция заявила, что силы безопасности арестовали высокопоставленного руководителя ИГ, известного как Абу Зейд, настоящее имя которого Башар Хаттаб Газаль ас-Сумайдай.

Дополнение

После стремительного подъема в Ираке и Сирии в 2014 году, когда оно захватило обширные территории, самопровозглашенный «халифат» ИГИЛ рухнул под волной наступления.

Жестокое и терроризирующее правление мусульманской экстремистской группы суннитов было отмечено обезглавлением и расстрелами.

Группа потерпела поражение в Ираке в 2017 году и в Сирии через два года, но спящие ячейки по-прежнему проводят атаки в обеих странах.

В этом году группировка или ее отделения также заявили о нападениях в других местах, в том числе в Афганистане, Иране и Израиле.

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