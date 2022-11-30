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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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"Ісламська держава" повідомила про смерть свого лідера

"Ісламська держава" повідомила про смерть свого лідера

Київ • УНН

 • 1484609 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Джихадистське угруповання «Ісламська держава» заявило в середу, що її лідера Абу Хасана аль-Хашімі аль-Кураші було вбито в бою, і оголосило про заміну, передає УНН з посиланням на Al Arabiya.

Деталі

Представник групи сказав, що іракця Хашімі було вбито «у бою з ворогами Бога», не уточнивши дату та обставини його смерті.

Виступаючи, речник назвав нового лідера угруповання Абу аль-Хусейном аль-Хусейні аль-Кураші.

Кураші - це плем'я пророка Мухаммеда, від якого лідери ІД повинні заявляти про своє походження.

Представник не повідомив подробиць про нового лідера, але сказав, що він є «ветераном» джихадистів, і закликав усі групи, лояльні ІД, присягнути на вірність четвертому лідеру.

Попереднього главу ІД Абу Ібрагіма аль-Кураші було вбито в лютому цього року в ході рейду США в провінції Ідліб на півночі Сирії.

Його попередника Абу Бакра аль-Багдаді було вбито також в Ідлібі в жовтні 2019 року.

У липні Пентагон заявив, що вбив головного сирійського джихадиста ІД внаслідок удару безпілотника на півночі країни. Центральне командування США заявило, що він був «одним із п'яти найкращих» лідерів ІД.

У вересні Туреччина заявила, що сили безпеки заарештували високопоставленого керівника ІГ, відомого як Абу Зейд, справжнє ім'я якого Башар Хаттаб Газаль ас-Сумайдай.

Доповнення

Після стрімкого підйому в Іраку та Сирії у 2014 році, коли воно захопило великі території, самопроголошений «халіфат» ІДІЛ звалився під хвилею наступу.

Жорстоке та тероризуючи правління мусульманської екстремістської групи сунітів було відзначено обезголовленням та розстрілами.

Група зазнала поразки в Іраку в 2017 році і в Сирії через два роки, але сплячі осередки, як і раніше, проводять атаки в обох країнах.

Цього року угруповання або його відділення також заявили про напади в інших місцях, зокрема в Афганістані, Ірані та Ізраїлі.

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