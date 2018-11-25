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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 95340 просмотра

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8 марта, 10:25 • 105509 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 19:19 • 141556 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145358 просмотра

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Исламисты убили 47 бойцов курдских отрядов в Сирии

Исламисты убили 47 бойцов курдских отрядов в Сирии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. В сирийской провинции Дейр-эз-Зор боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) за последние два дня убили 47 бойцов "Демократических сил Сирии" (SDF), поддержку которым оказывают Соединенные Штаты. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, со ссылкой AFP передает УНН.

По данным наблюдателей, в субботу джихадисты совершили три нападения в селах вблизи работающего нефтяного месторождения Аль-Танак, которое также является боевой позицией SDF. Представитель "Демократических сил Сирии" Мустефа Бали подтвердил серию нападений, совершенных боевиками ИГ, добавив, что боевые действия продолжались весь день. По его словам, помощь SDF с воздуха оказали силы коалиции под руководством США.

"Исламское государство" также подтвердило, что начало атаки в этом районе. По данным центра мониторинга, во время нападений погибли и 39 боевиков ИД: часть - в боевых столкновениях, другие - в результате воздушных ударов.

Напомним, не менее ста человек ранены в сирийском Алеппо в результате обстрела боевиками жилых кварталов снарядами с хлором.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 11 мирных жителей погибли в результате действий возглавляемой США коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

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