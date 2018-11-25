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Ісламісти вбили 47 бійців курдських загонів у Сирії

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У сирійській провінції Дейр-ез-Зор бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) за останні два дні вбили 47 бійців "Демократичних сил Сирії" (SDF), підтримку яким надають Сполучені Штати. Про це повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, з посиланням AFP передає УНН.

За даними спостерігачів, у суботу джихадисти здійснили три напади у селах поблизу працюючого нафтового родовища Аль-Танак, яке також є бойовою позицією SDF. Представник "Демократичних сил Сирії" Мустефа Балі підтвердив серію нападів, скоєних бойовиками ІД, додавши, що бойові дії тривали весь день. За його словами, допомогу SDF з повітря надали сили коаліції під проводом США.

"Ісламська держава" також підтвердила, що почала атаки в цьому районі. За даними центру моніторингу, під час нападів загинули й 39 бойовиків ІД: частина - в бойових зіткненнях, інші - через повітряні удари.

Нагадаємо, не менш ста осіб поранено в сирійському Алеппо в результаті обстрілу бойовиками житлових кварталів снарядами з хлором.

Як повідомляв УНН, щонайменше 11 мирних жителів загинули в результаті дій очолюваної США коаліції в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

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