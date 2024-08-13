Искусственно блокировали электронную очередь в ЦПАУ: сообщено о подозрении группе должностных лиц Одесского городского совета

Правоохранители сообщили о подозрении четырем должностным лицам Одесского городского совета, которые несанкционированно вносили изменения в систему местного ЦПАУ, чтобы уменьшать количество свободных мест в электронной очереди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Как сообщается, среди подозреваемых - заместитель директора одного из департаментов горсовета, начальники двух отделов и заместитель начальника отдела.

По данным правоохранителей, в течение 2021-2023 годов чиновники внесли более 36 000 несанкционированных изменений в систему местного ЦПАУ. Они искусственно уменьшали количество свободных мест в электронной очереди. Из-за этого, как сообщается, граждане не имели возможности воспользоваться услугами в необходимые для них даты.

На основании собранных доказательств заместителю директора одного из Департаментов Одесского городского совета и трем ее подчиненным - начальникам двух отделов и заместителю начальника отдела - сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 362 и ч. 3 ст. 362 (Несанкционированное изменение информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Теперь должностным лицам за содеянное может грозить до шести лет лишения свободы.

Кроме того, полицейские провели обыски по местам жительства и в офисных помещениях фигурантов, где изъяли мобильные телефоны, компьютеры, официальную документацию и "черновые" записи.

Сейчас устанавливается полный круг причастных к "схеме" должностных лиц.

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