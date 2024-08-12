Для военных закупили некачественных аптечек на почти 60 млн грн, организаторам сообщили о подозрении - ГБР

Государственное бюро расследований заявило в понедельник, что сообщило о подозрении организаторам закупок некачественных аптечек для военных на почти 60 млн грн, пишет УНН.

Детали

"Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении экс-начальнику одного из военных учебных центров, начальнику медицинской службы этого центра и восьми частным предпринимателям по факту поставки некачественных военных аптечек", - сообщили в ГБР.

По данным бюро, установлено, что между учебным центром и предпринимателями было заключено восемь договоров на поставку 30 тыс. 773 штук аптечек на общую сумму 58,5 млн гривен.

"При этом военные чиновники не проконтролировали качество поставленных аптечек. Впоследствии экспертиза подтвердила, что аптечки не соответствуют установленным нормам, не имеют надлежащих компонентов, а имеющиеся препараты - не надлежащего качества. Таким образом применение содержимого таких аптечек могло нанести вред здоровью наших военнослужащих", - сообщили в ГБР.

Вследствие поставки некачественной продукции, по данным бюро, государству был причинен ущерб в сумме 58,5 млн гривен.

"Бывшему начальнику учебного центра сообщено о подозрении в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины), начальнику медицинского учебного центра - в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет.

Частным предпринимателям, которые поставили некачественные аптечки, как указано, сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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